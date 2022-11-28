Токаев: Казахстан будет делать всё для защиты инвестиций РФ в республике
Власти Казахстана будут делать всё необходимое, чтобы защитить российские инвестиции в стране. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.
"Российские инвестиции в Казахстан с каждым годом только растут. И мы будем делать всё возможное для того, чтобы обеспечить безопасность российских инвестиций и привлекать их как можно больше в нашу экономику", — сказал он в ходе видеообращения к участникам Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который проходит в Оренбурге.
Токаев также отметил, что Москве и Астане стоит ускорить модернизацию логистических цепочек.
Ранее Лайф рассказывал, что Токаев поручил изучить возможность возврата государству энергетических активов. Так он прокомментировал аварийную ситуацию на Экибастузской теплоэлектростанции в Павлодарской области.
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ТАСС / Валерий Шарифулин