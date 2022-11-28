Токаев: Казахстан будет делать всё для защиты инвестиций РФ в республике

"Российские инвестиции в Казахстан с каждым годом только растут. И мы будем делать всё возможное для того, чтобы обеспечить безопасность российских инвестиций и привлекать их как можно больше в нашу экономику", — сказал он в ходе видеообращения к участникам Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который проходит в Оренбурге.