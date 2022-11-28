Путин указал на кризис в международной торговле

Международная торговля находится в кризисе, поэтому Россия переориентирует экспорт и импорт на новые рынки. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Как глава государства отметил на Форуме межрегионального сотрудничества с Казахстаном, сейчас особое внимание уделяется развитию совместной транспортно-логистической инфраструктуры, снятию ограничений, мешающих торговым и инвестиционным обменам.

"Это особенно актуально сейчас, когда международная торговля находится в кризисе. С учётом этого в России реализуются масштабные меры по переориентации своих экспортно-импортных операций на новые рынки", — сказал Путин.

Кроме того, добавил глава государства, идёт работа по обустройству и повышению эффективности новых магистральных международных коридоров, в частности восток – запад и север – юг.