Москвич отключился во время отдыха с проститутками, а наутро не досчитался полумиллиона рублей

Странная история исчезновения 450 тысяч произошла с московским аудитором Эндрю, который решил отдохнуть с элитными проститутками. В ходе вечера парень упал в обморок, а когда очнулся, денег на карте уже не было, пишет телеграм-канал SHOT.

Отдохнуть 26-летний аудитор решил вечером в субботу. Заказал горячую Веронику за 34 тысячи рублей, но девушка приехала не одна, а с ещё одной эскортницей по имени Лана. Возражений у парня не нашлось. Он оплатил заказ, налил девушкам пива и включил сексуальную музыку. В какой-то момент гостьи предложили поиграть в ванной, однако по дороге перед глазами клиента всё поплыло и он упал в обморок. Девушки помогли Эндрю дойти до дивана.

В полубессознательном состоянии он дал им телефон, чтобы сменить трек. Было ли открыто банковское приложение в тот момент, парень не помнит. Очнулся Эндрю уже около часа дня. Одна из девушек поинтересовалась, как его самочувствие. Но оно снова резко ухудшилось, когда мужчина увидел баланс на счёте: минус 450 тысяч ушли некой Милене. Когда мужчина спросил у девочек: "Это сделали вы?", те ответили: "Конечно же, нет".

Теперь в истории разбирается полиция, выясняя, куда же делись деньги Эндрю и кто такая Милена.