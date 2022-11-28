В Омской области умер младенец, которого отец уронил при смене подгузника

В Омской области шестимесячный ребёнок умер после того, как его уронил 45-летний отец. Мужчина пытался поменять малышу подгузник, однако не удержал его в руках. По данным kp.ru, трагедия произошла в августе.

"Удерживая одной рукой, второй рукой пытался снять подгузник, однако не удержал ребёнка в руках и уронил. В результате этого младенец упал и ударился головой о ногу родителя", — отметили в региональной прокуратуре.

При этом мужчина не сразу сознался в содеянном. Сначала он убеждал правоохранителей в том, что мальчик сам выпал из кроватки, а также говорил, что ребёнка уронила супруга. Однако в ходе следствия эти показания были опровергнуты.

Малыш умер спустя месяц после падения из-за полученных повреждений. Горе-отец уже полностью признал вину, сейчас он ожидает решения суда. За причинение смерти по неосторожности омичу грозит до двух лет колонии. Сейчас он находится в статусе обвиняемого. Кроме того, известно, что ранее мужчина был судим за наркотики.