США и Россия планируют новый раунд визовых переговоров
Замглавы МИД РФ Иванов: США и Россия собираются провести раунд переговоров по визам
Власти России и Соединённых Штатов Америки планируют провести очередной раунд переговоров по визовому вопросу. Об этом журналистам заявил заместитель главы МИД РФ Евгений Иванов.
"Планируется, наверное, и очередной какой-то раунд", — сказал он.
Иванов подчеркнул, что контакты на уровне директоров профильных департаментов сейчас идут, но диалог далёк от общих знаменателей. Также, по его словам, обсуждения вопросов обмена заключёнными между странами идут не по линии МИД.
Ранее дипломат Элизабет Руд заявила, что США подбирают удобную для россиян страну выдачи виз. По её словам, Вашингтон "по-прежнему готов принимать" граждан РФ, желающих посетить Штаты, в том числе студентов.
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