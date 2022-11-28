США и Россия планируют новый раунд визовых переговоров

Власти России и Соединённых Штатов Америки планируют провести очередной раунд переговоров по визовому вопросу. Об этом журналистам заявил заместитель главы МИД РФ Евгений Иванов.

"Планируется, наверное, и очередной какой-то раунд", — сказал он.

Иванов подчеркнул, что контакты на уровне директоров профильных департаментов сейчас идут, но диалог далёк от общих знаменателей. Также, по его словам, обсуждения вопросов обмена заключёнными между странами идут не по линии МИД.