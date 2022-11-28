Песков: В Кремле не видели обращения с просьбой об указе о завершении мобилизации
В Кремле пока не получили обращение депутатов от фракции "Яблоко" с просьбой издать указ о завершении частичной мобилизации. Соответствующее заявление в ходе брифинга сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Честно говоря, я не видел, поэтому не могу ничего сказать по-прежнему. Я не видел, я не знаю, как оно поступило, как оно отправлялось", — ответил он на вопрос, успели ли в Кремле ознакомиться с обращением парламентариев.
Ранее депутат от "Яблока" Эмилия Слабунова сообщила, что их фракция в Заксобрании Карелии обратилась к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой издать указ о завершении частичной мобилизации. Как отметили депутаты, президент и другие ответственные лица ранее заявили об окончании соответствующей процедуры, но никакого нормативного акта, который имеет юридическую силу, издано не было.
Напомним, 21 сентября Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, в рамках которой планировалось призвать 300 тысяч человек. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту о завершении набора граждан. Военкоматы продолжат доукомплектование войск только за счёт приёма добровольцев и желающих служить по контракту. При этом Дмитрий Песков уже ранее уточнял, что отдельного указа о завершении частичной мобилизации не требуется.
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