Песков: В Кремле не видели обращения с просьбой об указе о завершении мобилизации

В Кремле пока не получили обращение депутатов от фракции "Яблоко" с просьбой издать указ о завершении частичной мобилизации. Соответствующее заявление в ходе брифинга сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Честно говоря, я не видел, поэтому не могу ничего сказать по-прежнему. Я не видел, я не знаю, как оно поступило, как оно отправлялось", — ответил он на вопрос, успели ли в Кремле ознакомиться с обращением парламентариев.