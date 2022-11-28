"Школьный задира": В Испании осудили Европарламент за циничный выпад в сторону России

Признание России "спонсором терроризма" стало трусливым и циничным решением Европарламента, который таким образом совершил роковую ошибку. Об этом написала испанская газета Publico.

Автор публикации Хуан Торрес Лопес считает, что такой шаг мешает странам Европы мирно урегулировать украинский конфликт.

"Со своими двойными стандартами Европейский парламент напоминает школьного задиру, а также дискредитирует себя как игрока, который действительно мог бы внести вклад в достижение мира на Украине", — считает он.

В публикации говорится о том, что Евросоюз выбрал наихудшую позицию из всех возможных. Его нынешняя политика легко переносится Россией и предполагает лишь большие экономические издержки для самой Европы, делая её более зависимой от США. Автор статьи указал, что на такой шаг не пошли даже сами Штаты, поскольку там осознают последствия такого выбора и его бесполезность.