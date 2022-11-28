Врач рассказал, какие проблемы со здоровьем могут появиться спустя год после ковида

У пациентов, которые переболели коронавирусом, спустя год после выздоровления есть риск инсульта и инфаркта. Об этом в беседе с Лайфом рассказал врач-терапевт, эндокринолог, кардиолог и кандидат медицинских наук Алексей Жито.

"Люди иногда в течение года не могут прийти в себя после ковида. Мы должны понимать, что ковид — это сердечно-сосудистое заболевание. То есть это не просто вирусное заболевание, это болезнь сердца и сосудов, которая вызывает повреждение эндотелия, внутренней стенки сосудов. И даже спустя год могут формироваться инсульты и инфаркты у пациентов", — отметил он.

По словам эксперта, риск инсульта и инфаркта более характерен для мужчин, так как они переносят болезнь тяжелее женщин. Как правило, это касается представителей сильного пола в возрасте 40–50 лет. Специалист отметил, что такой инсульт имеет "отсроченный характер", потому что на повреждённых сосудах быстрее растут бляшки.

"У женщин часто наблюдается выпадение волос. Это стало очень характерно. Это случается через год [после ковида]. Очень интересно, что повышен риск развития аутоиммунных заболеваний как у мужчин, так и у женщин", — отметил врач.

Кроме того, терапевт напомнил симптомы так называемого раннего постковида. По его словам, человек может набрать вес и чувствовать слабость, недомогание. Всё это сопровождается одышкой, частым пульсом и повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний.