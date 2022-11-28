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28 ноября, 10:02

Песков заявил, что Украине не нужны площадки для переговоров с Россией

Украинской стороне не нужны переговорные площадки, которые предлагают разные государства. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе брифинга представитель Кремля заметил, что целый ряд зарубежных государственных деятелей и стран заявляют о готовности предоставить свою площадку для переговоров и Москва приветствует подобную политическую волю.

"Но в той ситуации, которую мы де-факто сейчас имеем и де-юре, с украинской стороны такие площадки востребованными быть не могут", — заметил Песков.

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Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что украинского лидера Владимира Зеленского подтолкнёт к переговорам народ страны. Он добавил, что в данной ситуации вопрос не в том, кто прав, кто виноват, а в том, что конфликт может затянуться на длительное время.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев

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