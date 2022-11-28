Песков заявил, что Украине не нужны площадки для переговоров с Россией

Украинской стороне не нужны переговорные площадки, которые предлагают разные государства. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе брифинга представитель Кремля заметил, что целый ряд зарубежных государственных деятелей и стран заявляют о готовности предоставить свою площадку для переговоров и Москва приветствует подобную политическую волю.

"Но в той ситуации, которую мы де-факто сейчас имеем и де-юре, с украинской стороны такие площадки востребованными быть не могут", — заметил Песков.