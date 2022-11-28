Песков заявил, что Украине не нужны площадки для переговоров с Россией
Украинской стороне не нужны переговорные площадки, которые предлагают разные государства. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В ходе брифинга представитель Кремля заметил, что целый ряд зарубежных государственных деятелей и стран заявляют о готовности предоставить свою площадку для переговоров и Москва приветствует подобную политическую волю.
"Но в той ситуации, которую мы де-факто сейчас имеем и де-юре, с украинской стороны такие площадки востребованными быть не могут", — заметил Песков.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что украинского лидера Владимира Зеленского подтолкнёт к переговорам народ страны. Он добавил, что в данной ситуации вопрос не в том, кто прав, кто виноват, а в том, что конфликт может затянуться на длительное время.