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28 ноября, 09:52

В ЕС признали преступлением обход антироссийских санкций

Совет ЕС включил в список преступлений обход введённых сообществом санкций

Совет министров Евросоюза единогласно утвердил решение включить в перечень преступлений обход антироссийских санкций. Соответствующее заявление распространили в понедельник в Брюсселе, передаёт ТАСС.

"Совет принял единогласное решение добавить несоблюдение ограничительных мер в список "преступлений ЕС", включённых в договор о функционировании Евросоюза", — говорится в пресс-релизе.

Совет ЕС, наряду с Европейским парламентом, является одним из законодательных органов Европейского союза и одним из его институтов. В Совет входят 27 министров — по одному министру от каждого из правительств государств – членов Европейского союза.

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Shutterstock

Марина Калегина

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