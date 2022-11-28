В ЕС признали преступлением обход антироссийских санкций

Совет министров Евросоюза единогласно утвердил решение включить в перечень преступлений обход антироссийских санкций. Соответствующее заявление распространили в понедельник в Брюсселе, передаёт ТАСС.

"Совет принял единогласное решение добавить несоблюдение ограничительных мер в список "преступлений ЕС", включённых в договор о функционировании Евросоюза", — говорится в пресс-релизе.

Совет ЕС, наряду с Европейским парламентом, является одним из законодательных органов Европейского союза и одним из его институтов. В Совет входят 27 министров — по одному министру от каждого из правительств государств – членов Европейского союза.