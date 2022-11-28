Песков: Никакого отвода российских сил от ЗАЭС быть не может
Российские силы не готовятся покидать Запорожскую АЭС, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Не нужно искать каких-то признаков там, где их нет и быть не может", — сказал представитель Кремля журналистам.
Ранее в "Росэнергоатоме" сообщили о начале подачи тепла в Энергодар с двух реакторов ЗАЭС. До этого появилась информация, что пятый и шестой энергоблоки перевели в режим "холодного останова" из-за проблем с электроснабжением. А ещё четыре блока станции остаются в аналогичном состоянии.
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ТАСС / Сергей Мальгавко