Песков: Никакого отвода российских сил от ЗАЭС быть не может

"Не нужно искать каких-то признаков там, где их нет и быть не может", — сказал представитель Кремля журналистам.

Ранее в "Росэнергоатоме" сообщили о начале подачи тепла в Энергодар с двух реакторов ЗАЭС. До этого появилась информация, что пятый и шестой энергоблоки перевели в режим "холодного останова" из-за проблем с электроснабжением. А ещё четыре блока станции остаются в аналогичном состоянии.