Названы малоизвестные симптомы самого быстрорастущего вида рака

Он отметил, что одной из таких разновидностей онкологии считается рак головы и шеи. Причём на ранней стадии коварное заболевание весьма трудно распознать. В первую очередь тревожным симптомом, по словам медика, является дискомфорт в горле, который беспокоит более двух недель. К настораживающим признакам также можно отнести боль в дёснах, язвы и зубную боль. При этом иногда во рту пациента могут появиться белые и красные пятна.