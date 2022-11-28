Названы малоизвестные симптомы самого быстрорастущего вида рака
Онколог Кубес назвал боль в горле и дёснах симптомами самого быстрорастущего рака
Глава британского центра лечения онкологических заболеваний Proton Therapy Center Иржи Кубес перечислил симптомы быстрорастущего вида рака. Слова специалиста приводит газета Daily Express.
Он отметил, что одной из таких разновидностей онкологии считается рак головы и шеи. Причём на ранней стадии коварное заболевание весьма трудно распознать. В первую очередь тревожным симптомом, по словам медика, является дискомфорт в горле, который беспокоит более двух недель. К настораживающим признакам также можно отнести боль в дёснах, язвы и зубную боль. При этом иногда во рту пациента могут появиться белые и красные пятна.
Вместе с тем некоторые могут жаловаться на заложенность ушей и отёчность или припухлость в области шеи. При обнаружении вышеуказанных симптомов Кубес рекомендует незамедлительно обратиться к врачу.
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