Врач объяснила, как распознать гиповитаминоз и почему его нельзя путать с авитаминозом

Риск развития нехватки витаминов особенно повышается в осенне-зимний период. О возможных причинах и симптомах гиповитаминоза Лайфу рассказала заместитель главного врача клиники "МЕДСИ" на Ленинском проспекте Елена Андросова.

При этом специалист подчеркнула, что речь не идёт об авитаминозе, когда необходимый витамин полностью отсутствует. Это крайне редкое заболевание, развивающееся зачастую в экстремальных условиях или при радикальном нарушении правил здорового питания. А вот гиповитаминоз характеризуется нехваткой одного или нескольких витаминов или их групп. Так, по словам нашей собеседницы, симптомы данного состояния в первую очередь проявляются на коже. В частности, она становится сухой, бледной и склонной к раздражению.

"Отмечается кровоточивость дёсен, пациентов беспокоят частые простудные заболевания с затяжным периодом выздоровления. Они практически постоянно чувствуют себя усталыми, раздражены и апатичны. Кроме того, недостаток витаминов может спровоцировать рецидивы хронических заболеваний", — отметила медик.

При любом из вышеуказанных симптомов необходимо обратиться к терапевту, который назначит необходимые исследования. Самолечение в данной ситуации, указала Андросова, недопустимо. К слову, гиповитаминоз может коснуться любого человека, но некоторые категории населения более подвержены риску его развития. Среди них дети, беременные женщины, пенсионеры, люди, которые долго сидят на строгих диетах для похудения. Также, по словам врача, в группу риска входят курильщики и люди, выполняющие тяжёлую физическую работу. Таким гражданам следует принимать витаминные препараты круглогодично.

"Специалисты рекомендуют принимать витамины именно в виде капсул, так как они сделаны таким образом, чтобы по мере продвижения в органах пищеварения на каждом этапе витамины постепенно высвобождались и всасывались организмом, обеспечивая весь свой путь необходимой дозой полезных веществ. <...> Наиболее подходящее время для приёма витаминов — утренние часы, когда организм настраивается на дневную активность", — резюмировала специалист.