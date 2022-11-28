Россиянам подсказали, как научиться доводить любое дело до конца
Социолог Каменева перечислила советы для тех, кто привык бросать начатое на полпути
Фото © Агентство "Москва" / Антон Кондрашов
Доводить начатые дела до конца — это очень важно, но, к сожалению, не всегда получается. Разобраться в возможных причинах такой вредной привычки, как сдаваться на полпути, Лайфу помогла доктор социологических наук, профессор кафедры социологии, психологии управления и истории Государственного университета управления Татьяна Каменева.
"Объяснения людей, которые зачастую бросают начатые дела, как правило, сводятся к тому, что им не хватает мотивации, времени или же они понимают, что задача невыполнима. Однако суть подобного поведения значительно шире и далеко не так однозначна, как может показаться на первый взгляд", — объясняет эксперт.
Причины такого поведения могут быть как субъективного, так и объективного характера, но последствия их проявления всегда одинаковы: поставленная задача не выполнена. Среди причин неспособности довести дело до конца собеседница Лайфа выделяет:
- перфекционизм, который не позволяет остановиться, закончить действия, так как человек находится в состоянии совершенствования промежуточных достигнутых результатов;
- непонимание важности и перспектив задуманного лично для себя;
- отсутствие личной заинтересованности в конечном результате;
- потеря интереса;
- отсутствие поддержки и одобрения при достижении промежуточных результатов;
- боязнь критики (особенно если есть подобный негативный опыт);
- отсутствие самоорганизации или её слабые навыки.
Чтобы справиться с этой проблемой, психологи прежде всего советуют правильно оценивать свои силы и объём занятости, когда планируете приступить к новому делу. Второй шаг — это выдержать паузу перед началом нового дела, чтобы полностью осознать и принять объём предстоящей работы. Третий шаг — это чётко представить конечный результат, чтобы не распыляться на мелочи и не упустить главное. Нельзя забывать и о поощрении. Собеседница Лайфа советует придумать "награду", даже символическую, за своевременное выполнение дела.
"Говорите себе правду о причинах успеха и неудач в деле и помните: дорогу осилит идущий", — заключила Татьяна Каменева.
Ранее россиянам рассказали, как психолог может помочь бросить курить. Оказалось, что успех в борьбе с курением в значительной степени зависит от мотивации, поэтому людям, которые намерены бороться с вредной привычкой, стоит понять, для чего им это необходимо.