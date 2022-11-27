Внимание, смертельные спойлеры: 5 фильмов, в которых все герои умирают

И это тот самый случай, когда сначала действительно стоит предупредить о спойлерах.

"300 спартанцев"

Кадр © "300 спартанцев". Режиссёр Зак Снайдер, сценаристы Зак Снайдер, Курт Джонстад, Майкл Гордон, Фрэнк Миллер, Линн Варлей / "Кинопоиск"

После "300 спартанцев" о режиссёре Заке Снайдере узнали все. И это было задолго до новой франшизы о Супермене и его друзьях. Фильм является адаптацией одноимённого комикса Фрэнка Миллера. Это история трёхсот отважных воинов, которые противостоят тысячекратно превосходящей их по численности армии персов. В битве погибают почти все спартанцы во главе с царём Леонидом. В живых остаётся лишь один — тот самый, который и рассказывает о легендарных событиях.

"Омерзительная восьмёрка"

Кадр © "Омерзительная восьмёрка". Режиссёр Квентин Тарантино, сценарист Квентин Тарантино / "Кинопоиск"

Квентин Тарантино как никто умеет изощрённо расправляться со своими персонажами. А в "Омерзительной восьмёрке" режиссёр делает это ещё и массово. Главные герои оказываются в одном доме во время снежной бури, и из восьми человек к финалу картины в живых не остаётся никого. Впрочем, это становится понятно ещё в самом начале, так что удовольствие от просмотра вам в любом случае обеспечено.

"Бешеные псы"

Кадр © "Бешеные псы". Режиссёр Квентин Тарантино, сценаристы Квентин Тарантино, Роджер Эвери / "Кинопоиск"

Группа не знакомых друг с другом преступников собирается, чтобы совершить идеальное ограбление. Которое превращается в кровавую бойню, потому что среди них "крыса". Кто именно, грабители выясняют на протяжении всего фильма. А так как его режиссёр — Тарантино, главных героев с каждой минутой становится всё меньше. В итоге выжил лишь один, а картина на долгие годы приобрела культовый статус, несмотря на то что вскоре свет увидело "Криминальное чтиво".

"Хижина в лесу"

Кадр © "Хижина в лесу". Режиссёр Дрю Годдард, сценаристы Джосс Уидон, Дрю Годдард / "Кинопоиск"

Этот комедийный фильм ужасов высмеивает одновременно все клише, присущие жанру. По ходу развития сюжета главные герои умирают от самых разных причин. В финале два персонажа разгадывают страшную тайну хижины, в которой оказались. И хотя эта парочка остаётся в живых, мы понимаем, что это ненадолго, ведь в конце картины на волю вырывается древнее зло.

"Отступники"

Кадр © "Отступники". Режиссёр Мартин Скорсезе, сценаристы Уильям Монахан, Алан Мак, Феликс Чон / "Кинопоиск"