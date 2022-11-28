ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 28 ноября 2022, 07:13
3703

Власти Энергодара назвали фейками заявления о планах России покинуть Запорожскую АЭС

Запорожская атомная электростанция остаётся под контролем России. Заявления о том, что ВС РФ планируют выйти из Энергодара, являются недостоверными. Об этом заявили в администрации города.

"СМИ активно распространяют фейки о том, что Россия якобы планирует выход из Энергодара и оставление ЗАЭС", — сказано в сообщении в телеграм-канале.

Эта информация, подчеркнули городские власти, не соответствует действительности.

Глава "Росатома" назвал ключевые параметры зоны безопасности вокруг ЗАЭС
Глава "Росатома" назвал ключевые параметры зоны безопасности вокруг ЗАЭС

Ранее Лайф писал, что Александр Волга был освобождён от должности мэра Энергодара. По словам источника в администрации региона, экс-градоначальнику запрещено пребывание на территории области.

BannerImage

Телеграм-канал Администрации Энергодара

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
  • Запорожская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar