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28 ноября, 07:13

Власти Энергодара назвали фейками заявления о планах России покинуть Запорожскую АЭС

Запорожская атомная электростанция остаётся под контролем России. Заявления о том, что ВС РФ планируют выйти из Энергодара, являются недостоверными. Об этом заявили в администрации города.

"СМИ активно распространяют фейки о том, что Россия якобы планирует выход из Энергодара и оставление ЗАЭС", — сказано в сообщении в телеграм-канале.

Эта информация, подчеркнули городские власти, не соответствует действительности.

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Ранее Лайф писал, что Александр Волга был освобождён от должности мэра Энергодара. По словам источника в администрации региона, экс-градоначальнику запрещено пребывание на территории области.

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Телеграм-канал Администрации Энергодара

Артур Лапсаков

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