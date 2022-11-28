Власти Энергодара назвали фейками заявления о планах России покинуть Запорожскую АЭС
Запорожская атомная электростанция остаётся под контролем России. Заявления о том, что ВС РФ планируют выйти из Энергодара, являются недостоверными. Об этом заявили в администрации города.
"СМИ активно распространяют фейки о том, что Россия якобы планирует выход из Энергодара и оставление ЗАЭС", — сказано в сообщении в телеграм-канале.
Эта информация, подчеркнули городские власти, не соответствует действительности.
Ранее Лайф писал, что Александр Волга был освобождён от должности мэра Энергодара. По словам источника в администрации региона, экс-градоначальнику запрещено пребывание на территории области.
Телеграм-канал Администрации Энергодара