Власти Энергодара назвали фейками заявления о планах России покинуть Запорожскую АЭС

Запорожская атомная электростанция остаётся под контролем России. Заявления о том, что ВС РФ планируют выйти из Энергодара, являются недостоверными. Об этом заявили в администрации города.

"СМИ активно распространяют фейки о том, что Россия якобы планирует выход из Энергодара и оставление ЗАЭС", — сказано в сообщении в телеграм-канале.

Эта информация, подчеркнули городские власти, не соответствует действительности.