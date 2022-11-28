Режим ЧС ввели в иркутском посёлке после прорыва водопровода

В посёлке Артёмовский, расположенном в Иркутской области, введён режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за прорыва водовода. Об этом заявил в телеграм-канале губернатор региона Игорь Кобзев.

"Держу под контролем ситуацию, которая складывается в посёлке Артёмовский Бодайбинского района. Там произошли прорывы на водоводе. <...> В посёлке ввели режим ЧС", — написал он.

По словам Кобзева, из-за прорыва водовода без отопления осталось 13 домов, где живут 64 человека, среди которых восемь детей. На месте работают инженерные бригады, там же находится замглавы района Игорь Крицкий, который пройдёт по квартирам, оказавшимся без отопления, для оценки ущерба. Сейчас в посёлке готовятся пункты временного размещения.