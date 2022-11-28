В катастрофе с вертолётом под Тверью погиб заслуженный мастер самолётного спорта
При крушении вертолёта под Тверью погиб заслуженный мастер самолётного спорта Александр Курылёв
Александр Курылёв. Обложка © YouTube / MSmirnovAviamarket
В трагедии с крушением вертолёта Robinson-R66 в Тверской области погиб мастер самолётного спорта Александр Курылёв. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.
По данным канала, при взлёте вертолёт коснулся деревьев, из-за чего в результате рухнул на землю. Погиб также брат Курылёва Дмитрий, находившийся на пассажирском сиденье. Они скончались на месте от полученных травм. Александр Курылёв был чемпионом мира по высшему пилотажу на самолёте в классе Advanced, а также чемпионом Европы в командных соревнованиях, награждён медалью "За вклад в развитие вертолётного спорта". В 2013 году он принимал участие в кругосветном перелёте на вертолётах.
По данным Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна. Правоохранители рассматривают разные версии произошедшего, они опрашивают очевидцев и устанавливают все условия и причины трагедии. Проведён осмотр места инцидента, изъяты образцы топлива, назначены необходимые судебные экспертизы.
О том, что под Тверью разбился самолёт "Робинсон-66", стало известно вчера. Инцидент произошёл в районе населённого пункта Вязовец Кесовогорского района.