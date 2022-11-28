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28 ноября, 06:35

В катастрофе с вертолётом под Тверью погиб заслуженный мастер самолётного спорта

При крушении вертолёта под Тверью погиб заслуженный мастер самолётного спорта Александр Курылёв

<p>Александр Курылёв. Обложка © YouTube / <a href="https://www.youtube.com/watch?v=RVwJuwErx7M" target="_blank" rel="noopener noreferrer">MSmirnovAviamarket</a></p>

Александр Курылёв. Обложка © YouTube / MSmirnovAviamarket

В трагедии с крушением вертолёта Robinson-R66 в Тверской области погиб мастер самолётного спорта Александр Курылёв. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

  • Вертолёт Robinson-R66, потерпевший крушение под Тверью. Фото © Telegram / SHOT
    Вертолёт Robinson-R66, потерпевший крушение под Тверью. Фото © Telegram / SHOT
  • Вертолёт Robinson-R66, потерпевший крушение под Тверью. Фото © Telegram / SHOT
    Вертолёт Robinson-R66, потерпевший крушение под Тверью. Фото © Telegram / SHOT
  • Вертолёт Robinson-R66, потерпевший крушение под Тверью. Фото © Telegram / SHOT
    Вертолёт Robinson-R66, потерпевший крушение под Тверью. Фото © Telegram / SHOT
  • Последствия крушения вертолёта Robinson-R66 под Тверью. Фото © Telegram / SHOT
    Последствия крушения вертолёта Robinson-R66 под Тверью. Фото © Telegram / SHOT

Вертолёт Robinson-R66, потерпевший крушение под Тверью. Фото © Telegram / SHOT

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По данным канала, при взлёте вертолёт коснулся деревьев, из-за чего в результате рухнул на землю. Погиб также брат Курылёва Дмитрий, находившийся на пассажирском сиденье. Они скончались на месте от полученных травм. Александр Курылёв был чемпионом мира по высшему пилотажу на самолёте в классе Advanced, а также чемпионом Европы в командных соревнованиях, награждён медалью "За вклад в развитие вертолётного спорта". В 2013 году он принимал участие в кругосветном перелёте на вертолётах.

По данным Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна. Правоохранители рассматривают разные версии произошедшего, они опрашивают очевидцев и устанавливают все условия и причины трагедии. Проведён осмотр места инцидента, изъяты образцы топлива, назначены необходимые судебные экспертизы.

Yonhap: В Южной Корее разбился вертолёт с людьми на борту

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О том, что под Тверью разбился самолёт "Робинсон-66", стало известно вчера. Инцидент произошёл в районе населённого пункта Вязовец Кесовогорского района.

Светлана Оперук

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