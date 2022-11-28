В катастрофе с вертолётом под Тверью погиб заслуженный мастер самолётного спорта

По данным канала, при взлёте вертолёт коснулся деревьев, из-за чего в результате рухнул на землю. Погиб также брат Курылёва Дмитрий, находившийся на пассажирском сиденье. Они скончались на месте от полученных травм. Александр Курылёв был чемпионом мира по высшему пилотажу на самолёте в классе Advanced, а также чемпионом Европы в командных соревнованиях, награждён медалью "За вклад в развитие вертолётного спорта". В 2013 году он принимал участие в кругосветном перелёте на вертолётах.