Суд в Италии выпустил сына красноярского губернатора Артёма Усса под домашний арест

Задержанный в Италии сын красноярского губернатора Александра Усса Артём Усс выпущен из тюрьмы под домашний арест. Как пишет La Prealpina, он должен носить электронный браслет до завершения дела о его экстрадиции в США.

Напомним, что 19 октября Минюст США сообщил о предъявлении обвинений в уклонении от санкций и отмывании денег пяти гражданам России, в том числе сыну губернатора Красноярского края Артёму Уссу. Он был арестован в Италии и теперь, как сообщали местные СМИ, ждёт экстрадиции в США.