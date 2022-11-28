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28 ноября, 06:30

Суд в Италии выпустил сына красноярского губернатора Артёма Усса под домашний арест

Задержанный в Италии сын красноярского губернатора Александра Усса Артём Усс выпущен из тюрьмы под домашний арест. Как пишет La Prealpina, он должен носить электронный браслет до завершения дела о его экстрадиции в США.

Таким образом Апелляционный суд Милана удовлетворил ходатайство адвокатов Усса. Это произошло, несмотря на отрицательное заключение прокуратуры.

ТАСС: Россия будет добиваться выдачи из Италии сына красноярского губернатора Усса

ТАСС: Россия будет добиваться выдачи из Италии сына красноярского губернатора Усса

Напомним, что 19 октября Минюст США сообщил о предъявлении обвинений в уклонении от санкций и отмывании денег пяти гражданам России, в том числе сыну губернатора Красноярского края Артёму Уссу. Он был арестован в Италии и теперь, как сообщали местные СМИ, ждёт экстрадиции в США.

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Артур Лапсаков

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