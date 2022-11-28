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28 ноября, 06:59

Основатель Forex Club Вячеслав Таран погиб при крушении вертолёта в Монако

<p>Вячеслав Таран. Обложка © ТАСС / Станислав Красильников</p>

Вячеслав Таран. Обложка © ТАСС / Станислав Красильников

Бизнесмен и основатель Forex Club Вячеслав Таран погиб при крушении вертолёта в Монако. Об этом сообщает Monaco Daily News со ссылкой на источник, близкий к расследованию.

По данным издания, Таран летел из швейцарской Лозанны в Монако, где проживал последние десять лет. В Лозанне же находится компания YouHodler SA, членом правления которой был бизнесмен. На борту кроме Тарана находился 35-летний пилот, он также погиб.

Вертолёт принадлежал местной компании Monacair, которая отказалась комментировать трагедию, произошедшую ещё 25 ноября, и начатое расследование.

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Артур Лапсаков

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