В Мексике девочка родилась с 6-сантиметровым хвостом

Врачи одной из больниц мексиканского штата Нуэво-Леон удалили хвост у новорождённой девочки. Об этом сообщает Journal of Pediatric Surgery Case Reports.

Малышка появилась на свет в результате кесарева сечения с мягким хвостом длиной 5,7 сантиметра. Основание отростка было сдвинуто влево. Это первый случай такого явления в Мексике. Причём сама девочка родилась доношенной, беременность матери протекала без осложнений.

"Структура хвоста была мягкой, покрытой кожей и тонкими волосами, его можно было двигать без боли, но самопроизвольных движений не было. Ребёнок плакал, когда хвост укололи иглой", — говорится в публикации.

Через два месяца врачи снова осмотрели ребёнка и выяснили, что хвост вырос на 0,8 сантиметра. Тогда было решено удалить его. Операция проходила под местной анестезией. В ходе анализа стало понятно, что отросток содержит не только мягкие ткани, но и артерии, вены и пучки нервов.

По словам специалистов, есть две подкатегории хвостов: псевдохвосты и настоящие. Возникновение первых связано с проблемами со спиной или опухолью, а вторые же, как и в данном случае, имеют мышцы, сосуды, нервы, но не содержат костей. При нормальном развитии плода отросток постепенно превращается в копчик. Чаще всего с такой патологией рождаются мальчики, чем девочки.