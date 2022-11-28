Фонд защиты национального исторического наследия призвал лишать иноагентов гражданства РФ

Фонд защиты национального исторического наследия призвал лишать иноагентов российского гражданства. Соответствующее письмо учредитель и председатель организации Александр Карабанов направил на имя президента РФ Владимира Путина.

Обращение Александра Карабанова с призывом лишать иноагентов гражданства РФ. Фото © LIFE

В обращении он напомнил, что лица, имеющие статус иноагента, могут заниматься политической деятельностью или сбором сведений о военной деятельности РФ, находясь под зарубежным влиянием, и эта информация может быть использована против безопасности страны. При этом, по словам Карабанова, действующее законодательство не мешает данным действиям, а иностранные агенты не несут никакой ответственности, что "является правовой и социальной несправедливостью".

Глава Фонда защиты национального исторического наследия подчеркнул, что быть гражданином РФ — это значит быть патриотом Родины, уважать и чтить культуру страны, соблюдать её законы, любить и защищать государство, причём не на словах, а выражать это в поступках.

"Учитывая вышесказанное, лица, имеющие статус "иностранного агента", не заслуживают чести и привилегии быть гражданами РФ, а следовательно, должны быть лишены гражданства в законном порядке", — указал председатель фонда.

Карабанов отметил, что в других странах, например в Бельгии, Болгарии и Британии, допустимо лишение гражданства за поведение, которое причиняет ущерб интересам государства. Он напомнил, что аналогичные меры не исключались и в СССР. Председатель фонда призвал рассмотреть вопрос изменения законов, связанных с этой темой.

В беседе с Лайфом инициатор обращения напомнил, что иноагенты в России имеют ряд прав, несмотря на то что вредят России, например, возможность избираться в госорганы, а также получать льготы и пособия.

"То есть человек, финансируемый другим государством, работает против России, ещё пользуется и всеми правами. Я считаю, что это и есть элемент социальной несправедливости, который надо устранить. А этих иностранных агентов максимально надо загнать в жёсткие рамки для того, чтобы они минимизировали свой преступный ущерб, который они причиняют государству и обществу", — отметил Карабанов.