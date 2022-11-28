В Москве семиклассница умерла от сердечной недостаточности после катания на горке
В Москве семиклассница умерла после того, как травмировалась во время катания на горке. Об этом сообщает "Рен-ТВ". По данным телеканала, девочка скончалась ночью 28 ноября в доме на улице Маршала Захарова.
Школьнице резко стало плохо, из-за чего ей и понадобилась помощь врачей. До этого, накануне днём, она каталась на горке и травмировала запястье. Предварительно, причиной смерти семиклассницы стала острая сердечная недостаточность. Как сообщает телеканал, она также являлась инвалидом по зрению.
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LIFE / Владимир Суворов