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28 ноября, 09:24

В Новосибирске вынесли приговор студенту, убившему одногруппника из ревности к девушке

Суд в Новосибирске приговорил убийцу студента НГТУ к 16 годам строгого режима

<p>Денис Миллер на судебном заседании. Обложка © <a href="https://ngs.ru/text/criminal/2022/11/28/71850902/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">NGS.ru</a> / Анна Скок</p>

Денис Миллер на судебном заседании. Обложка © NGS.ru / Анна Скок

Новосибирский областной суд вынес приговор Денису Миллеру, убившему из ревности девушки своего одногруппника. Об этом пишет портал NGS.ru.

Его признали виновным в убийстве с особой жестокостью и приговорили к 16 годам строгого режима, а также обязали выплатить семье погибшего 280 тысяч рублей на похороны, 75 тысяч рублей за процессуальные издержки, а также три миллиона рублей в качестве морального ущерба.

При этом суд оправдал Миллера по статье о доведении до самоубийства бывшей девушки, указав, что в этом его вина не доказана. Следствие не конкретизировало, как именно он делал это. Причём родителям погибшей не присудили компенсации.

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Трагедия произошла в феврале 2021 года у ворот корпуса НГТУ на проспекте Карла Маркса. Студент получил от одногруппника ножевое ранение в область грудной клетки и скончался в машине скорой помощи. Правоохранители задержали убийцу и завели на него уголовное дело. В марте была найдена мёртвой студентка, парня которой зарезал ревнивый одногруппник в Новосибирске.

Светлана Оперук

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