В Новосибирске вынесли приговор студенту, убившему одногруппника из ревности к девушке
Суд в Новосибирске приговорил убийцу студента НГТУ к 16 годам строгого режима
Денис Миллер на судебном заседании. Обложка © NGS.ru / Анна Скок
Новосибирский областной суд вынес приговор Денису Миллеру, убившему из ревности девушки своего одногруппника. Об этом пишет портал NGS.ru.
Его признали виновным в убийстве с особой жестокостью и приговорили к 16 годам строгого режима, а также обязали выплатить семье погибшего 280 тысяч рублей на похороны, 75 тысяч рублей за процессуальные издержки, а также три миллиона рублей в качестве морального ущерба.
При этом суд оправдал Миллера по статье о доведении до самоубийства бывшей девушки, указав, что в этом его вина не доказана. Следствие не конкретизировало, как именно он делал это. Причём родителям погибшей не присудили компенсации.
Трагедия произошла в феврале 2021 года у ворот корпуса НГТУ на проспекте Карла Маркса. Студент получил от одногруппника ножевое ранение в область грудной клетки и скончался в машине скорой помощи. Правоохранители задержали убийцу и завели на него уголовное дело. В марте была найдена мёртвой студентка, парня которой зарезал ревнивый одногруппник в Новосибирске.