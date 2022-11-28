В Новосибирске вынесли приговор студенту, убившему одногруппника из ревности к девушке

Новосибирский областной суд вынес приговор Денису Миллеру, убившему из ревности девушки своего одногруппника. Об этом пишет портал NGS.ru.

Его признали виновным в убийстве с особой жестокостью и приговорили к 16 годам строгого режима, а также обязали выплатить семье погибшего 280 тысяч рублей на похороны, 75 тысяч рублей за процессуальные издержки, а также три миллиона рублей в качестве морального ущерба.