В иркутской зоогалерее шиба-ину стала приёмной мамой для маленького леопарда Мао

В зоогалерее Иркутска собака породы шиба-ину по кличке Мира стала приёмной мамой для маленького леопарда Мао. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Шиба-ину стала мамой для маленького леопарда в Иркутске. Видео © VK / ИРКУТСКАЯ ЗООГАЛЕРЕЯ

"Именно маленький леопардик стал на некоторое время приёмным сыном Миры и надолго сводным братом её детям. Удивлены? Мы тоже не сразу привыкли к такому соседству", — сказано в записи.

В зоогалерее пообещали рассказать всю запутанную историю, если Мао переедет на экспозицию в зоопарк, что произойдёт не раньше весны. Пока же его показывают некоторым посетителям буквально на полглаза.