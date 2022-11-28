В иркутской зоогалерее шиба-ину стала приёмной мамой для маленького леопарда Мао
В зоогалерее Иркутска собака породы шиба-ину по кличке Мира стала приёмной мамой для маленького леопарда Мао. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.
Шиба-ину стала мамой для маленького леопарда в Иркутске. Видео © VK / ИРКУТСКАЯ ЗООГАЛЕРЕЯ
"Именно маленький леопардик стал на некоторое время приёмным сыном Миры и надолго сводным братом её детям. Удивлены? Мы тоже не сразу привыкли к такому соседству", — сказано в записи.
В зоогалерее пообещали рассказать всю запутанную историю, если Мао переедет на экспозицию в зоопарк, что произойдёт не раньше весны. Пока же его показывают некоторым посетителям буквально на полглаза.
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VK / ИРКУТСКАЯ ЗООГАЛЕРЕЯ