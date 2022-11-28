Союзные силы предотвратили пять попыток прорыва ВСУ на Запорожском направлении

На Запорожском направлении за четыре дня союзные силы предотвратили порядка пяти попыток прорыва Вооружённых сил Украины. Об этом рассказал председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Буквально за четыре дня у нас четыре или пять попыток контратак, попыток прорвать оборону, все они были сорваны", — заявил Рогов в эфире радио "Комсомольская правда".

По его словам, кроме личного состава противника российские войска ликвидировали танки и бронетехнику ВСУ. Количество уничтоженной техники не уточняется.