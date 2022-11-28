Александр Буйнов рассказал, как разбил свою "Волгу" в центре Москвы

Певец Александр Буйнов недавно попал в аварию в центре Москвы. Об этом он сам рассказал в эфире шоу "Звёзды сошлись" на телеканале НТВ. Артист заявил, что его "Волгу" протаранил другой водитель на фургоне.

"Въехал в мою машину Слава, хороший мужик. Есть одно место в центре, где нужно повернуть сразу наверх. Вижу, что человек сдаёт задом, я ему сигналю, и он увидел, затормозил. Когда я проезжал, он почему-то отпустил тормоза", — поделился певец.

Буйнов рассказал, что сам в ДТП не пострадал. Он признался, что не может найти оригинальные запчасти на любимый автомобиль. В свою очередь ведущая шоу Лера Кудрявцева призвала зрителей помочь певцу достать нужные детали.