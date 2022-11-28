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28 ноября, 08:47

Александр Буйнов рассказал, как разбил свою "Волгу" в центре Москвы

Александр Буйнов попал в аварию в центре Москвы

Певец Александр Буйнов недавно попал в аварию в центре Москвы. Об этом он сам рассказал в эфире шоу "Звёзды сошлись" на телеканале НТВ. Артист заявил, что его "Волгу" протаранил другой водитель на фургоне.

"Въехал в мою машину Слава, хороший мужик. Есть одно место в центре, где нужно повернуть сразу наверх. Вижу, что человек сдаёт задом, я ему сигналю, и он увидел, затормозил. Когда я проезжал, он почему-то отпустил тормоза", — поделился певец.

Буйнов поставил точку в слухах о пластической операции, показав кожу за ушами

Буйнов поставил точку в слухах о пластической операции, показав кожу за ушами

Буйнов рассказал, что сам в ДТП не пострадал. Он признался, что не может найти оригинальные запчасти на любимый автомобиль. В свою очередь ведущая шоу Лера Кудрявцева призвала зрителей помочь певцу достать нужные детали.

Ранее Лайф рассказывал о том, что в центре Москвы произошло страшное ДТП, в котором погибли мать и маленький ребёнок.

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ТАСС / Артём Геодакян

Илья Суриков

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