"Единая Россия" внесла законопроект о включении в состав ОП РФ представителей новых регионов

"Единая Россия" внесла законопроект о включении в состав Общественной палаты РФ представителей из новых регионов, сообщили в пресс-службе партии.

"Он даст общественникам новых территорий дополнительные возможности для защиты прав и свобод граждан", — говорится в записи.

Кроме того, это обеспечит равенство всех субъектов России при представительстве в ОП РФ, указали в ЕР. Председатель центрального совета сторонников партии, зампред Комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко добавила, что этот законопроект будет способствовать сплочению, объединению общественников ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

"Это даст возможность осуществлять общественный контроль за работой органов власти, участвовать в экспертизе федеральных законопроектов, защищать права и свободы граждан при формировании и реализации государственной политики", — подчеркнула Занко, ставшая одним из авторов инициативы.