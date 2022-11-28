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28 ноября, 08:17

Нефть продолжила дешеветь до уровня многомесячной давности

Стоимость нефти марки Brent опускалась ниже $81 за баррель впервые с 11 января 2022 года

Цена февральского фьючерса нефти марки Brent на лондонской бирже ICE в ходе торгов в понедельник опускалась ниже $81 за баррель впервые с 11 января текущего года, передаёт ТАСС.

Правда, тенденция продлилась недолго. Если В 10:07 по московскому времени стоимость Brent снижалась на 3,4% — до $80,86 за баррель, то к 10:20 мск нефть уже стоила $81,49 за баррель (–2,65%).

Ранее в понедельник Лайф сообщал, что стоимость нефти марки Brent с поставкой в октябре 2022 года на лондонской бирже ICE впервые с 11 января опустилась ниже $82 за баррель.

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Напомним, что на днях США сняли эмбарго на венесуэльскую нефть. Точнее, одной американской компании Chevron разрешили поставлять нефть из Венесуэлы в Штаты. При этом США не ждут, что ослабление санкций против Венесуэлы повлияет на мировые цены на нефть. Об этом рассказал журналистам высокопоставленный представитель Белого дома.

Обложка ©

ТАСС / Егор Алеев

Марина Калегина

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