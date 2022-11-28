Нефть продолжила дешеветь до уровня многомесячной давности

Цена февральского фьючерса нефти марки Brent на лондонской бирже ICE в ходе торгов в понедельник опускалась ниже $81 за баррель впервые с 11 января текущего года, передаёт ТАСС.

Правда, тенденция продлилась недолго. Если В 10:07 по московскому времени стоимость Brent снижалась на 3,4% — до $80,86 за баррель, то к 10:20 мск нефть уже стоила $81,49 за баррель (–2,65%).

Ранее в понедельник Лайф сообщал, что стоимость нефти марки Brent с поставкой в октябре 2022 года на лондонской бирже ICE впервые с 11 января опустилась ниже $82 за баррель.