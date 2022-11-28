Юрист рассказал, какой кредит нельзя поделить при расторжении брака

Кредит остаётся неделимым после развода, если один из супругов взял его по инициативе мошенников. Об этом рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьёв.

По словам специалиста, после расторжения брака кредит можно разделить, только если его брали по инициативе обоих супругов в интересах семьи.

"Доказывать эти обстоятельства должен тот, кто хочет разделить кредит. Об этом же говорит и п. 2 ст. 45 Семейного кодекса. Однако если один из супругов стал жертвой преступников, то это нельзя расценить как кредит на семейные нужды. Так что возложить часть обязательств на супруга или супругу не удастся. Он или она может принять участие в погашении обязательств только на добровольной основе", — рассказал юрист в беседе с RT.

Он добавил, что кредит, оформленный из-за действий мошенников, можно разделить между бывшими супругами лишь том случае, когда они стали жертвами обмана вместе. Однако это придётся доказать. Также не делятся кредиты, которые были взяты до заключения брака.