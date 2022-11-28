В детском саду Казани игровой домик ушёл под землю из-за провала грунта
Провалившийся домик в детском саду Казани. Обложка © Прокуратура Республики Татарстан
Один из домиков на игровой площадке в детском саду Казани ушёл под землю из-за провала грунта. Об этом сообщает издание Inkazan.
Всё произошло в детсаду № 45 в микрорайоне "Салават Купере" вечером 26 ноября. Судя по фотографии, домик провалился почти полностью: на поверхности видна лишь часть крыши. Лишь по счастливой случайности никто не пострадал, в выходные в учреждении никого не было.
Детский сад временно закрыли для проведения исследований и выяснения причины случившегося. Предварительно, к провалу привело карстовое проявление на участке, сообщил "Главинвестстрой" Татарстана. При этом родители возмущены просьбой властей на время перевести детей в другие детсады. Кроме того, местные жители напуганы этим инцидентом и опасаются, что фундамент может провалиться и под зданиями. Прокуратура республики начала проверку.
Ранее Лайф рассказывал, что в Иркутской области мужчина и 14-летний мальчик погибли во время катания на коньках по озеру. ЧП произошло в начале ноября в микрорайоне "Цементный" города Ангарска.