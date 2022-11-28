В детском саду Казани игровой домик ушёл под землю из-за провала грунта

Один из домиков на игровой площадке в детском саду Казани ушёл под землю из-за провала грунта. Об этом сообщает издание Inkazan.

Всё произошло в детсаду № 45 в микрорайоне "Салават Купере" вечером 26 ноября. Судя по фотографии, домик провалился почти полностью: на поверхности видна лишь часть крыши. Лишь по счастливой случайности никто не пострадал, в выходные в учреждении никого не было.