В Минобороны Австрии допустили полный блэкаут на Украине через несколько недель
Минобороны Австрии: Украина без помощи Запада через несколько недель погрузится в темноту
Через несколько недель Украина может погрузиться в полную темноту без помощи со стороны западных стран. Такое заявление в интервью ZDF сделал военный стратег Министерства обороны Австрии полковник Маркус Райснер.
"Если здесь не будет развёрнута мощная противовоздушная оборона, Украина через несколько недель погрузится в полную темноту", — подчеркнул он.
По его словам, Киев сейчас уязвим, ведь ещё на начальном этапе около трети украинской системы ПВО было уничтожено. При этом, добавил Райснер, Запад недооценил возможности Москвы. А из-за большой территории Незалежной и множества требующих защиты объектов "сделать с этим что-либо" практически невозможно. Райснер назвал парадоксальной нынешнюю ситуацию, при которой европейские страны пытаются "наскрести то, что есть", и поставить это Киеву, отставая от России, проявляющей инициативу.
Ранее в Британии допустили, что Украина лишится поддержки Запада из-за его собственных проблем. Обозреватель The Guardian Саймон Тисдалл отметил снижение скорости поставки оружия Киеву и истощение запасов у помогающих Незалежной стран. К тому же в Европе начались митинги против антироссийских санкций.
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