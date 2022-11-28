В Минобороны Австрии допустили полный блэкаут на Украине через несколько недель

Через несколько недель Украина может погрузиться в полную темноту без помощи со стороны западных стран. Такое заявление в интервью ZDF сделал военный стратег Министерства обороны Австрии полковник Маркус Райснер.

"Если здесь не будет развёрнута мощная противовоздушная оборона, Украина через несколько недель погрузится в полную темноту", — подчеркнул он.

По его словам, Киев сейчас уязвим, ведь ещё на начальном этапе около трети украинской системы ПВО было уничтожено. При этом, добавил Райснер, Запад недооценил возможности Москвы. А из-за большой территории Незалежной и множества требующих защиты объектов "сделать с этим что-либо" практически невозможно. Райснер назвал парадоксальной нынешнюю ситуацию, при которой европейские страны пытаются "наскрести то, что есть", и поставить это Киеву, отставая от России, проявляющей инициативу.