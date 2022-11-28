Премьер Британии Сунак призвал ориентироваться на Россию и Китай во внешней политике
Великобритания должна планировать внешнюю политику на долгосрочную перспективу, как это делают Россия и Китай. Об этом заявил премьер-министр страны Риши Сунак.
"Наша стратегия должна соответствовать политике других мировых держав, таких как Россия и Китай. Наши конкуренты планируют на долгосрочную перспективу", — приводит его слова агентство Bloomberg.
По мнению Сунака, таким образом Лондон может совершить революционный скачок. А краткосрочные планы в текущих условиях неэффективны, уверен он.
В агентстве добавили, что после вступления в должность Сунак изменил подход к Китаю, отказавшись от плана предшественницы Лиз Трасс объявить Пекин угрозой для Лондона.
Ранее Лайф писал, что вето Макрона на назначение министра обороны Великобритании Бена Уоллеса новым генсеком НАТО разозлило Лондон. Некоторые депутаты указали на необходимость обратить внимание на взаимоотношения французского президента и британского премьера Риши Сунака, который недавно называл Макрона своим другом.
Twitter / Rishi Sunak