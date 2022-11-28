Премьер Британии Сунак призвал ориентироваться на Россию и Китай во внешней политике

Великобритания должна планировать внешнюю политику на долгосрочную перспективу, как это делают Россия и Китай. Об этом заявил премьер-министр страны Риши Сунак.

"Наша стратегия должна соответствовать политике других мировых держав, таких как Россия и Китай. Наши конкуренты планируют на долгосрочную перспективу", — приводит его слова агентство Bloomberg.

По мнению Сунака, таким образом Лондон может совершить революционный скачок. А краткосрочные планы в текущих условиях неэффективны, уверен он.

В агентстве добавили, что после вступления в должность Сунак изменил подход к Китаю, отказавшись от плана предшественницы Лиз Трасс объявить Пекин угрозой для Лондона.