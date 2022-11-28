Западные СМИ пишут о крупных потерях ВСУ в боях под Артёмовском

В боях под Артёмовском в Донецкой Народной Республике Вооружённые силы Украины понесли большие потери. За сутки насчитывается порядка 240 раненых. Об этом сообщила газета The New York Times.

По данным издания, бронетранспортёры и частные автомобили выгружали раненых группами — по пять-десять человек. Как пишет газета, этот поток пострадавших 25 ноября "казался бесконечным".

В минувшую пятницу медики насчитали 50 раненых, за день до этого в госпиталь поступило примерно 240 пострадавших с сотрясением мозга, огнестрельными и осколочными ранениями.

Как пишет газета, недавно Киев отправил новые военные подразделения под Артёмовск после тяжёлых потерь украинской армии.