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Опубликовано 28 ноября 2022, 07:34

Западные СМИ пишут о крупных потерях ВСУ в боях под Артёмовском

NYT: Украинские войска понесли большие потери в боях под Артёмовском

В боях под Артёмовском в Донецкой Народной Республике Вооружённые силы Украины понесли большие потери. За сутки насчитывается порядка 240 раненых. Об этом сообщила газета The New York Times.

По данным издания, бронетранспортёры и частные автомобили выгружали раненых группами — по пять-десять человек. Как пишет газета, этот поток пострадавших 25 ноября "казался бесконечным".

В минувшую пятницу медики насчитали 50 раненых, за день до этого в госпиталь поступило примерно 240 пострадавших с сотрясением мозга, огнестрельными и осколочными ранениями.

Под Артёмовском ликвидирован украинский неонацист Сидорко с позывным Sunset
Под Артёмовском ликвидирован украинский неонацист Сидорко с позывным Sunset

Как пишет газета, недавно Киев отправил новые военные подразделения под Артёмовск после тяжёлых потерь украинской армии.

Ранее Лайф сообщал о том, что в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны ВСУ 27 ноября было ранено четыре человека.

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Getty Images / Armed Forces of Ukraine / Handout / Anadolu Agency

Илья Суриков
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