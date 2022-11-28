Врач объяснила, как генетический тест поможет сбросить лишний вес

Достаточно всего один раз сдать генетический тест, чтобы избежать ошибок и не тратить время и силы на поиск эффективного способа похудеть. Об этом сообщила врач-генетик, член Экспертного совета лаборатории "Гемотест" Ирина Колесникова в беседе с "Известиями".

По словам специалиста, большая часть людей пытаются найти секрет похудения, исходя из опыта тех, кто уже добился положительного результата. Как правило, отметила Колесникова, они экспериментируют с диетами и физическими нагрузками, но в случае отсутствия результатов и срывов винят себя в недостаточной силе воли. Однако дело в том, что каждый человек уникален, поэтому и средства, оказавшиеся полезными для одного, могут не помочь другому.

"Вовне нужно искать мотивацию, а вот подобрать эффективную схему похудения можно, только отталкиваясь от возможностей и особенностей своего организма, в том числе генетических", — подчеркнула она.

Геном человека расшифровывают учёные по всему миру, они обнаруживают генетические варианты, связанные с обменом веществ и пищевым поведением. По словам Колесниковой, данный фактор может делать человека предрасположенным к лишнему весу. Например, предполагается, что генетические вариации являются причиной нарушения чувства насыщения. Из-за этого в результате аппетит становится неконтролируемым. Так, ген MC4R регулирует работу отвечающего за аппетит рецептора, активность которого снижается или полностью теряется в случае генетических вариаций.

"О влиянии генетики чаще всего задумываются люди, у которых ближайшие родственники также страдают от избыточного веса. Знание врождённых особенностей поможет любому человеку привести вес в норму", — отметила врач.

При обнаружении генетических вариантов, влияющих на риск лишнего веса и ожирения, продолжила она, генетики предоставляют пациенту индивидуальные и максимально эффективные рекомендации для борьбы с этой проблемой. Таким образом удаётся сократить время на поиск подходящего рациона питания или физической активности.