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28 ноября, 07:48

В Подмосковье подросток умер, покурив электронную сигарету

В подмосковном Электрогорске 15-летний школьник умер после того, как покурил электронную сигарету. Об этом Лайфу сообщил источник. Причину загадочной смерти установит экспертиза.

По нашей информации, два друга решили покурить тайком от родителей и ушли к озеру. Там один из мальчиков потерял сознание, изо рта пошла пена. Его товарищ вызвал скорую, но спасти школьника медики не смогли.

15-летний погибший учился в местном лицее. Ни один из подростков на учёте в полиции не состоял.

Школьница из Алтайского края выпила пиво и умерла

Школьница из Алтайского края выпила пиво и умерла

Похожая трагедия произошла в сентябре в Бердске Новосибирской области. Там 15-летний подросток почувствовал себя плохо, покурив электронную сигарету, и упал с бетонной плиты. Очевидцы вызвали скорую помощь, ребёнка госпитализировали, но от полученных травм он скончался.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Вишнякова

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