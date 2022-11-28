В Подмосковье подросток умер, покурив электронную сигарету

В подмосковном Электрогорске 15-летний школьник умер после того, как покурил электронную сигарету. Об этом Лайфу сообщил источник. Причину загадочной смерти установит экспертиза.

По нашей информации, два друга решили покурить тайком от родителей и ушли к озеру. Там один из мальчиков потерял сознание, изо рта пошла пена. Его товарищ вызвал скорую, но спасти школьника медики не смогли.

15-летний погибший учился в местном лицее. Ни один из подростков на учёте в полиции не состоял.