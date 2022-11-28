"Газпром" решил не снижать прокачку газа через Украину в Молдавию

Компания "Газпром" решила не снижать прокачку газа через территорию Украины в Молдавию после того, как Кишинёв устранил нарушения по оплате поставок.

"Компания "Молдовагаз" устранила нарушение по оплате "Газпрому" текущих поставок российского газа в ноябре. Средства за осевший на территории Украины газ, предназначенный для потребителей Молдовы, в "Газпроме" получены", — говорится в сообщении российской компании.

"Газпром" обратил внимание на регулярное нарушение молдавской стороной обязательств по оплате топлива и заявил, что оставляет за собой право на сокращение или полное прекращение поставок в подобных случаях.