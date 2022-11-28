Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
28 ноября, 08:02

"Газпром" решил не снижать прокачку газа через Украину в Молдавию

Компания "Газпром" решила не снижать прокачку газа через территорию Украины в Молдавию после того, как Кишинёв устранил нарушения по оплате поставок.

"Компания "Молдовагаз" устранила нарушение по оплате "Газпрому" текущих поставок российского газа в ноябре. Средства за осевший на территории Украины газ, предназначенный для потребителей Молдовы, в "Газпроме" получены", — говорится в сообщении российской компании.

"Газпром" обратил внимание на регулярное нарушение молдавской стороной обязательств по оплате топлива и заявил, что оставляет за собой право на сокращение или полное прекращение поставок в подобных случаях.

Цена газа в Европе выросла на фоне заявления "Газпрома" о снижении транзита через Украину

Цена газа в Европе выросла на фоне заявления "Газпрома" о снижении транзита через Украину

Напомним, 22 ноября "Газпром" заявил об оседании российского газа на Украине, который транзитом доставляется в Молдавию. Компания предупредила, что с 28 ноября начнёт сокращение подачи топлива, если объём для транзита будет и дальше превышать объём, который доходит до покупателя.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Вишнякова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров