Цена газа в Европе выросла на фоне заявления "Газпрома" о снижении транзита через Украину

Стоимость газа в европейских странах выросла на 2,2% на фоне сообщения "Газпрома" о возможном снижении транзита через территорию Украины. Об этом говорят данные лондонской биржи ICE.

Так, общее повышение цены с начала суток составило 4%. При этом стоимость декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах повысилась до 1282 долларов за тысячу кубометров, или 120,595 евро за МВт/ч.