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22 ноября, 12:07

Цена газа в Европе выросла на фоне заявления "Газпрома" о снижении транзита через Украину

Стоимость газа в европейских странах выросла на 2,2% на фоне сообщения "Газпрома" о возможном снижении транзита через территорию Украины. Об этом говорят данные лондонской биржи ICE.

Так, общее повышение цены с начала суток составило 4%. При этом стоимость декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах повысилась до 1282 долларов за тысячу кубометров, или 120,595 евро за МВт/ч.

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Напомним, что ранее "Газпром" заявил об оседании российского газа на Украине, который транзитом доставляется в Молдавию. "Газпром" может начать сокращение подачи газа 28 ноября.

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Shutterstock

Никита Осипов

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