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28 ноября, 08:40

Лукашенко намерен встретиться с Путиным и обсудить импортозамещение

Лукашенко заявил, что намерен встретиться с Путиным в ближайшее время

<p>Обложка © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/68702/photos/68352" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Обложка © Kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ближайшее время намерен провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Главы государств, в частности, намерены обсудить импортозамещение, приводит его слова БелТА.

"В ближайшее время встретимся с президентом России. Также обсудим эти вопросы. Если мелкие вопросы какие-то снять с поверхности, то мы значительно можем продвинуться в плане импортозамещения", — сказал Лукашенко на встрече с губернатором Приморского края России Олегом Кожемяко.

По словам белорусского президента, эта тема сейчас главная, а 2022 год показал, что страны справятся с этой задачей.

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Артур Лапсаков

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