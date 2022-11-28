Лукашенко намерен встретиться с Путиным и обсудить импортозамещение

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ближайшее время намерен провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Главы государств, в частности, намерены обсудить импортозамещение, приводит его слова БелТА.

"В ближайшее время встретимся с президентом России. Также обсудим эти вопросы. Если мелкие вопросы какие-то снять с поверхности, то мы значительно можем продвинуться в плане импортозамещения", — сказал Лукашенко на встрече с губернатором Приморского края России Олегом Кожемяко.

По словам белорусского президента, эта тема сейчас главная, а 2022 год показал, что страны справятся с этой задачей.