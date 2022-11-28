Россиянам назвали самые выгодные месяцы для отпуска в 2023 году

В финансовом плане наиболее выгодно оформлять отпуск в том месяце, в котором нет праздничных дней, а именно в марте, августе и октябре. Об этом в беседе с Лайфом рассказала сооснователь онлайн-бухгалтерии "Моё дело" Анастасия Моргунова.

Она объяснила, что при оформлении отпуска в эти месяцы сотрудник практически не потеряет в деньгах по сравнению с зарплатой, которую мог бы заработать. Согласно закону, по словам эксперта, количество праздничных и выходных дней не влияет на размер оклада. Следовательно, такие выплаты будут одинаковыми, например в январе и августе 2023-го. В первом месяце года будет 17 рабочих дней, а в восьмом — 23. Так, при окладе в 30 тысяч рублей один рабочий день января будет стоить 1765 рублей, а августа — 1304 рубля.

"Экономически невыгодно уходить в отпуск в 2023 году в январе, феврале, апреле и мае. А месяцы, где наибольшее количество рабочих дней и в которые стоит идти в отпуск, — март, август и октябрь", — сказала Моргунова.

Чтобы увеличить отпуск, его можно присоединить к официальным праздничным дням. Например, отдыхать можно уйти до 7 марта, а вернуться к работе на день позже. По словам эксперта, праздничные дни, граничащие с отпускным периодом или приходящиеся на него, не учитываются как календарные дни. Моргунова также предупредила, что в 2023 году будут перенесены два выходных дня: с 1 января, воскресенья, на 24 февраля, пятницу, и с 8 января, воскресенья, на 8 мая, понедельник. Причём праздничными они не станут и отпуск не продлят, то есть будут засчитаны как обычные календарные дни.

"Любители отдохнуть подольше должны учитывать, что праздничные дни, попадающие в отпуск, дополнительно не оплачиваются. Отпускные не станут больше", — добавила собеседница.

А желающим подольше отдохнуть и не сильно потерять в деньгах нужно выбирать для отпуска месяцы с небольшим количеством праздников. Например, в марте или в июне. Моргунова напомнила, что отдыхать ещё удобно уходить, например, в каникулярное время у детей, перед 1 сентября или же для празднования дня рождения. При получении премии или бонусов за квартал или полугодие стоит оформить отпуск после этого периода.

"Старайтесь совмещать все три "выгоды": заработать больше денег, увеличить количество дней отпуска и подгадать отпуск под конкретный период", — посоветовала эксперт.