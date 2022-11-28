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28 ноября, 09:08

Два реактора ЗАЭС перевели в режим "горячего останова"

В "Росэнергоатоме" сообщили о начале подачи тепла в Энергодар с двух реакторов ЗАЭС

В отопительную систему Энергодара стало поступать тепло после перевода двух реакторов Запорожской АЭС в режим "горячего останова". Об этом сообщил советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа в эфире телеканала "Россия 24".

"Сейчас два реактора в режиме горячего так называемого останова, идёт теплоотдача, тепло поступает в систему теплообеспечения города", — сказал он.

Ранее сообщалось, что пятый и шестой энергоблоки перевели в режим "холодного останова" из-за проблем с электроснабжением. Ещё четыре блока станции остаются в аналогичном состоянии.

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Лайф писал, что власти Энергодара назвали фейками заявления о планах России покинуть Запорожскую АЭС. Объект остаётся под контролем РФ.

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Getty Images / Stringer

Варвара Романова

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