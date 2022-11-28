Два реактора ЗАЭС перевели в режим "горячего останова"
В "Росэнергоатоме" сообщили о начале подачи тепла в Энергодар с двух реакторов ЗАЭС
В отопительную систему Энергодара стало поступать тепло после перевода двух реакторов Запорожской АЭС в режим "горячего останова". Об этом сообщил советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа в эфире телеканала "Россия 24".
"Сейчас два реактора в режиме горячего так называемого останова, идёт теплоотдача, тепло поступает в систему теплообеспечения города", — сказал он.
Ранее сообщалось, что пятый и шестой энергоблоки перевели в режим "холодного останова" из-за проблем с электроснабжением. Ещё четыре блока станции остаются в аналогичном состоянии.
Лайф писал, что власти Энергодара назвали фейками заявления о планах России покинуть Запорожскую АЭС. Объект остаётся под контролем РФ.
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