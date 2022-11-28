Кличко допустил частичную эвакуацию жителей Киева при ухудшении ситуации с электричеством

Мэр Киева Виталий Кличко допустил частичную эвакуацию жителей украинской столицы в пригород при ухудшении ситуации с электричеством. Об этом он заявил в интервью РБК.

"Мы должны быть готовыми к разным сценариям, в том числе и к плохим. На этот случай у каждого из нас есть алгоритм действий даже в случае эвакуации. Я не исключаю худшего сценария. Полной эвакуации не будет, может быть частичная, но это нельзя назвать эвакуацией. Это временный переезд отдельных категорий людей в пригород, туда, где может быть сервис", — отметил он.

Кличко подчеркнул, что сейчас не планируется переселять киевлян в другие ртого, Кличко призвал граждан иметь дома тёплую одежду, зегионы или вывозить людей за границу. Градоначальник попросил жителей запастись технической и питьевой водой, а также пищей, которую получится приготовить без электроэнергии. Кроме того, важно иметь заряженные ноутбуки и пауэрбанки и закачать офлайн-карты на смартфоны.