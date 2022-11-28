Археологи нашли доказательство участия прародителей такс в гладиаторских боях

Британские археологи обнаружили останки небольших собак, по размерам напоминающих такс, в ходе раскопок в Колизее, пишет The Telegraph.

Археологическое исследование в подземных помещениях Колизея идёт уже больше года, и за это время специалисты обнаружили останки еды зрителей, посещавших амфитеатр около двух тысяч лет назад, а также кости животных.

Так, они нашли кости собак, которые были не более 30 сантиметров в высоту и имели вытянутые тела. Вероятно, они были прародителями современных такс, выведенных в начале XVIII века в Германии. Учёные предполагают, что эти собаки выполняли акробатические трюки или участвовали в инсценировках охоты на диких зверей.

"Возможно, свора таких собак часто выступала против медведей или других крупных животных. Мы не знаем наверняка, можно сказать лишь то, что найденные останки принадлежат предкам современных такс", — отметили археологи из Ливерпульского университета.