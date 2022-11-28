Названо главное слово 2022 года

В качестве слова 2022 года американский словарь Merriam-Webster выбрал "газлайтинг" (gaslighting). Этим термином называют психологические манипуляции, в результате которых человек сомневается в своей адекватности восприятия реальности. Таким приёмом некоторые пользуются для собственной выгоды.

Согласно данным, опубликованным на сайте словаря, интерес к этому слову сохранялся в течение всего года, а число запросов увеличилось на 1740%.

"Термин происходит из названия пьесы 1938 года и фильма, основанного на ней. По сюжету мужчина пытается заставить свою жену поверить, что она сходит с ума. Из-за его загадочных действий на чердаке в доме гаснет газовый свет (gas light), но он настаивает, что свет не тускнеет и что она не может доверять своему восприятию", — сказано в публикации.

Сейчас газлайтинг больше ассоциируется с грубым введением кого-либо в заблуждение. Это можно увидеть на примере фейковых новостей, дипфейков (перемонтированных фото или видео, в которых заменяют лица людей), а также возможностей искусственного интеллекта.

Также словарь рассказал и о других ключевых словах 2022 года. Среди них, к примеру, "олигарх" и "омикрон".