Дерматолог объяснила, почему перчатки зимой не спасут руки от покраснения

Из-за перепадов температуры зимой перчатки не способны защитить кожу рук от сухости, покраснения и трещин. Всё из-за повреждений естественного защитного слоя кожи. Об этом рассказала дерматолог медицинского онлайн-сервиса "Сберздоровье" Елизавета Суворина.

По её словам, кожу человека защищает специальный барьер, он состоит из себума, пота и кислот. Резкие перепады температуры частично разрушают его.

"При неблагоприятных климатических условиях этот барьер терпит микроповреждения: сужение сосудов с замедлением кровообращения, потеря влаги, повышение чувствительности кожи. Всё это вызывает сухость, покраснения, трещинки и прочие проблемы", — отметила врач в беседе с "Газетой.ru".

Она считает, что защитить кожу рук одними перчатками в данном случае невозможно. Дерматолог рекомендовала восстанавливать гидролипидный слой при помощи кремов с содержанием глицерина, воска и масла.