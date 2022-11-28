Песков назвал "феноменом Путина" высокий уровень доверия граждан президенту

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал феноменом президента РФ Владимира Путина традиционно высокий уровень доверия граждан. Об этом он заявил журналистам.

"Поддержка людей для Путина — это самое главное, поддержка людей и доверие людей. На этой широкой поддержке Путин всегда и основывает все свои решения и всю свою работу, он сам неоднократно об этом говорил. <...> Это такой феномен Путина — высокий уровень доверия населения", — отметил пресс-секретарь российского лидера.