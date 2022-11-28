Песков назвал "феноменом Путина" высокий уровень доверия граждан президенту
Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал феноменом президента РФ Владимира Путина традиционно высокий уровень доверия граждан. Об этом он заявил журналистам.
"Поддержка людей для Путина — это самое главное, поддержка людей и доверие людей. На этой широкой поддержке Путин всегда и основывает все свои решения и всю свою работу, он сам неоднократно об этом говорил. <...> Это такой феномен Путина — высокий уровень доверия населения", — отметил пресс-секретарь российского лидера.
Он также добавил, что рейтинг доверия президенту — "это традиционно очень высокие показатели". По его словам, от недели к неделе происходят "небольшие нюансировки", незначительные изменения, но в целом уровень остаётся на очень высоких позициях. Это, подчеркнул Песков, говорит о том, что президент работает эффективно, его деятельность действительно отвечает чаяниям людей.
Напомним, по данным ВЦИОМа на 25 ноября, 78,7% жителей России доверяют Путину, а 75% соотечественников одобряют его деятельность. Рейтинг доверия главе государства за неделю вырос на 0,7 п.п, а одобрение его деятельности — на 1,3 п.п.
LIFE / Павел Баранов