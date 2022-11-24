Песков отреагировал на сообщения о "тайных переговорах" России и Украины в Абу-Даби
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в первый раз слышит о "тайных" переговорах представителей России и Украины, якобы состоявшихся в Абу-Даби 17 ноября по теме обмена пленными и возобновления экспорта аммиака.
"Нет, вообще ничего не известно. Я ничего не могу сказать. Я первый раз об этом слышу", — сказал представитель Кремля журналистам.
А ранее Минобороны РФ сообщило, что из украинского плена вернулись 35 военных РФ, которым грозила смертельная опасность. Самолётами ВКС военных доставят в Москву для лечения и реабилитации. Всем бойцам оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.
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