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24 ноября, 11:14

Песков отреагировал на сообщения о "тайных переговорах" России и Украины в Абу-Даби

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в первый раз слышит о "тайных" переговорах представителей России и Украины, якобы состоявшихся в Абу-Даби 17 ноября по теме обмена пленными и возобновления экспорта аммиака.

"Нет, вообще ничего не известно. Я ничего не могу сказать. Я первый раз об этом слышу", — сказал представитель Кремля журналистам.

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А ранее Минобороны РФ сообщило, что из украинского плена вернулись 35 военных РФ, которым грозила смертельная опасность. Самолётами ВКС военных доставят в Москву для лечения и реабилитации. Всем бойцам оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

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Getty Images / Sefa Karacan

Андрей Бражников

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