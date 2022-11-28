Адвокат Саакашвили сообщил, что в анализах политика нашли мышьяк

В организме бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, находящегося в тюрьме на родине, обнаружен мышьяк, что может свидетельствовать о его серьёзном отравлении. Об этом журналистам рассказал адвокат политика Шалва Хачапуридзе.

"Мы пока не получали анализов ногтей, они придут сегодня, но по телефону выяснилось, что в результате исследования было выявлено ещё одно [отравляющее] вещество — мышьяк", — цитирует грузинский телеканал "Мтавари" его слова.