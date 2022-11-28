Адвокат Саакашвили сообщил, что в анализах политика нашли мышьяк
В организме бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, находящегося в тюрьме на родине, обнаружен мышьяк, что может свидетельствовать о его серьёзном отравлении. Об этом журналистам рассказал адвокат политика Шалва Хачапуридзе.
"Мы пока не получали анализов ногтей, они придут сегодня, но по телефону выяснилось, что в результате исследования было выявлено ещё одно [отравляющее] вещество — мышьяк", — цитирует грузинский телеканал "Мтавари" его слова.
Адвокат также отметил, что сегодня впервые за долгое время ожидается личное присутствие Саакашвили на судебном заседании по делу о незаконном пересечении границы. По его словам, для перемещения 54-летнего экс-лидера Грузии понадобится специальное кресло.
Напомним, Саакашвили с осени 2021 года находится под стражей в Грузии, куда он прибыл после восьми лет отсутствия. На родине его обвиняют в превышении должностных полномочий, избиении депутата и растрате бюджетных средств. В заключении экс-президент начал жаловаться на проблемы со здоровьем. Недавно его мать заявила, что политик отравился ртутью. Также в организме Саакашвили были обнаружены следы трёх тяжёлых металлов.
ТАСС / POOL / Ираклий Геденидзе