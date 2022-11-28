Уролог посоветовал мужчинам чаще смотреть на себя в зеркало без одежды

Изменения внешнего вида гениталий могут сигнализировать об онкологических заболеваниях. Сюда, в частности, можно причислить вздутие вен, появление припухлостей, подозрительных родинок, а также деформации формы полового органа или яичек. Об этом предупредил уролог Московской городской клинической больницы № 67 имени Ворохобова Павел Королёв.

Он отметил, что похожая на родинку точка уже через месяц может разрастись до новообразования, которое потребует хирургического вмешательства. Поэтому предотвратить тяжёлые последствия можно, уделив несколько минут самодиагностике. Это касается как мужчин, так и женщин. По словам специалиста, в этом нет ничего зазорного, а для проведения подобной "процедуры" не нужны какие-то специальные знания.

"Давайте будем откровенными, раз уж мы об этом говорим: я призываю и мужчин, и женщин почаще смотреть на себя в зеркало без одежды. Зачем стесняться своего тела, если вы находитесь тет-а-тет с собой перед зеркалом в ванной?" — приводит "Газета.ru" слова Королёва.