Эксперт объяснил необходимость консервации оборудования для "Северных потоков"

Консервация дорогостоящего оборудования на двух компрессорных станциях, подававших голубое топливо в систему газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2", необходима для защиты важных механизмов от воздействия неблагоприятных условий внешней среды. Соответствующее заявление сделал генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов. Он отметил, что в настоящее время стоит вопрос о том, как применять оборудование в дальнейшей перспективе.

"Оборудование консервируют, чтобы оно не портилось и не подвергалось воздействию неблагоприятных условий внешней среды", — приводит телеканал "Звезда" слова эксперта.