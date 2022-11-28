Эксперт объяснил необходимость консервации оборудования для "Северных потоков"
Эксперт Правосудов: Консервация оборудования для СП сохранит его во время простоя
Консервация дорогостоящего оборудования на двух компрессорных станциях, подававших голубое топливо в систему газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2", необходима для защиты важных механизмов от воздействия неблагоприятных условий внешней среды. Соответствующее заявление сделал генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов. Он отметил, что в настоящее время стоит вопрос о том, как применять оборудование в дальнейшей перспективе.
"Оборудование консервируют, чтобы оно не портилось и не подвергалось воздействию неблагоприятных условий внешней среды", — приводит телеканал "Звезда" слова эксперта.
Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что "Газпром" намерен законсервировать оборудование для "Северных потоков". Речь идёт о газоперекачивающем оборудовании на компрессорных станциях "Портовая" и "Славянская". Само оборудование останется на них. В случае необходимости "Газпром" сможет оперативно его перезапустить.
Напомним, в конце сентября на "Северном потоке" и "Северном потоке – 2" были обнаружены утечки в четырёх местах, ставшие результатом подрыва труб. Служба внешней разведки РФ нашла западный след в теракте на газопроводах. Изначально ЕС не захотел допускать Россию к расследованию, однако позже Владимир Путин сообщил, что "Газпром" всё же был допущен к обследованию места подрыва. Минобороны РФ в свою очередь обвинило ВМС Великобритании в диверсиях на "Северных потоках".
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